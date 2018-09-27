نشأت الديهي: نحتاج لمصالحة فلسطينية حقيقية تتبعها تهدئة





قال الإعلامى نشأت الديهى، إن مصر ترى أننا نحتاج لمصالحة فلسطينية حقيقية يتبعها تهدئة فى عام أو عامين وهذا دور الفلسطينيين.وأضاف الديهى خلال برنامجه "بالورقة والقلم" عبر فضائية "ten"، أن أهم ما يميز القمة والفعاليات فى الأمم المتحدة وضوح وجهة النظر المصرية وتأثيرها على تأخر القرار فى أكثر منتدى سواء الامم المتحدة كمؤسسة أو الادارة الامريكية كدولة فاعلة في الاقليم او داخل إسرائيل أو فلسطين.وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن فلسطين تترأس مجموعة 77 العام المقبل، وتحدث عن الحق الفلسطينى، لافتٌا إلى أن الرئيس محمود عباس شكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا التقديم وعلى دور مصر.