تعرف على موعد عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة في السادسة صباح غدٍ، الجمعة، عقب خوض مباراة النجمة اللبناني، مساء اليوم.



ويتحرّك سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق، إلى مطار “رفيق الحريري” قبل حافلة الفريق بساعة، لإتمام وإنهاء إجراءات دخول البعثة مبكرًا، استعدادًا لرحلة العودة إلى القاهرة.



وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوزٍ ثمينٍ على النجمة اللبناني بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المدينة الرياضية بالعاصمة، بيروت، بإياب دور الـ32 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، ليتأهل بطل مصر للدور التالي من البطولة.