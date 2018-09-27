5.8 مليار جنيه إجمالي تداولات البورصة في أسبوع

انخفض إجمالي قيم التداولات بالبورصة خلال الأسبوع، لتبلغ نحو 5.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.084 مليار ورقة منفذة على 109 آلاف عملية.



جاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.7 مليار جنيه وكمية تداول 1.231 مليار ورقة منفذة على 129 عملية خلال الأسبوع السابق له.



فيما يتعلق بورصة النيل، فأوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 4 ملايين جنيه وكمية تداول بلغت 4.5 مليون ورقة منفذة على 616عملية خلال الأسبوع.