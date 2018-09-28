نائب محافظ القاهرة: هذا هو حل مشكلة إشغالات الشوارع

قال اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية ، إن المحافظة تواجه تحديا كبيرا مع مشكلة الإشغالات ، موضحا أن هذه المشكلة من الممكن حلها إذا تم تطبيق القانون بكل حزم وحسم مع كل من يخالف ويتعمد تجاهل حقوق المواطنين فى استخدام الأرصفة والشوارع.



وأشار نائب المحافظ في تصريحات صحفية ، إلى أن المحافظة لم تتوانى عن توفير أماكن بديلة فى أسواق حضرية ، كما تم تنفيذ عدة مشروعات لتمويل المشروعات الصغيرة ، موضحا أن بعض الأماكن لا يجدى بها حملة لرفع الاشغالات يوماً واحداً ، بل يجب تفعيل حملات الاشغالات عدة أيام متتالية ، والتواجد المستمر لشرطة المرافق بها ، بما يسهم في حل جزء كبير من المشكلة ويفتح الشوارع للمارة والسيارات.



وأوضح أن حى الموسكى قام بهذه التجربة الرائدة ، من خلال إطلاق عدة حملات لرفع الإشغالات بدءاً من 23 وحتى 26 سبتمبر 2018 بالمناطق الآتية ( رصيف حلاوة وشارع البوستة ، بشوارع الازهر ومحمد على والمناصرة والعشماوى والروبعى وميدان العتبة ) ، كما تم رفع جميع الإشغالات المتواجدة أمام المدارس خلال الحملة بالإضافة الى رفع سيارة شباب خريجين بدون ترخيص ورفع جميع الإشغالات المتواجدة بالشارع.