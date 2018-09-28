برلمانى: الإقبال الهائل على جناح الاستثمار المصري في نيويورك يؤكد تطلع العالم لمصر

أكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الاقبال الشديد من جانب الوفود العربية والأجنبية لزيارة جناح الاستثمار المصري في نيويورك والذي عقد تحت عنوان "استثمر في مصر" على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجميعة العامة للأمم المتحدة، يؤكد أن هناك تطلعا عالميا للمجيء لمصر والاستثمار فيها ومراقبة التجربة المصرية عن قرب.



ونوه في بيان له بأن التجربة المصرية في الإصلاح وفي سن قوانين جديدة للاستثمار شجعت قطاع الاستثمار العالمي على النظر في الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، قائلًا إن مصر عرضت نحو 1000 فرصة استثمارية في جناح الاستثمار، وهو ما دفع مسئولو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمسئولون بالمؤسسات الدولية للاشادة بالإصلاحات التشريعية التى قامت بها مصر مؤخرا ودورها فى تحسين مناخ الاستثمار.



وأشار إلى أن الجناح شهد عرضا لإنجازات مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأبرز المشروعات القومية والتنموية والتى افتتحها الرئيس وساهمت فى تحقيق التنمية، بالإضافة إلى ما قامت به مصر من إصلاحات تشريعية مثل قوانين الاستثمار وإعادة الهيكلة والإفلاس والتأجير التمويلى والتخصيم، وهو ما جذب أنظار الوفود العربية والأجنبية في نيويورك.