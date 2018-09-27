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رياضة

تجهيزات مميزة لـ خيمة التصويت.. ومخارج للطوارئ بالأهلي

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:27 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
وضعت الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي، برئاسة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، تجهيزات مميزة بالخيمة الخاصة بالتصويت على اللائحة، غدًا الجمعة.

ووفرت الإدارة أجهزة تكييف للهواء عملاقة، وعددا كبيرا من أجهزة التهوية المختلفة، إلى جانب عمل فتحات تهوية في الخيمة تجهيزًا لاستقبال الآلاف من أعضاء النادي.

وحرصت اللجنة على وضع مسافات كافية بين الصناديق، الخاصة بالتصويت لمنع التكدّس والزحام، في ظل الإقبال المتوقع على المشاركة في التصويت على اللائحة، كما اهتمت بوضع لوحات إرشادية، وتخصيص مخرج للطوارئ بالخيمة.

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