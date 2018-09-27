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سفير مصر بطوكيو: اليابان لعبت دورا كبيرا في تمويل المتحف المصري الكبير

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:05 م
المتحف المصرى الكبير
المتحف المصرى الكبير
حمزة شعيب
قال أيمن كامل سفير مصر باليابان، إن المتحف المصري الكبير مشروع ضخم للغاية، مؤكدًا أنه سيصبح فخرًا للجنس البشري بأكمله.

وأضاف "كامل" خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة دى إم سى"، أن المتحف يوجد في موقع فريد من نوعه، نظرًا لأنه يطل على الهرم الأكبر بالجيزة.

ولفت إلى أن الفلسفة التي بُني بها المتحف، تجعل الزائر يشعر بأنه يسافر عبر الزمن طوال رحلته بالداخل، موضحًا أن اليابان لعبت دورًا كبيرًا في تمويل المتحف، وأن تجربة التعاون فيما بين الجانبين المصري والياباني في بناء المتحف كانت ناجحة للغاية، لأنها نشأت على منظور ومفهوم متكامل.

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