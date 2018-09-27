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رياضة

مدرب النجمة: الأهلي استحق الفوز برباعية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:28 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
وجه الصربي بوريس بونياك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجمة اللبناني، التهنئة للأهلي بعد فوز الأخير، اليوم الخميس، بأربعة أهداف مقابل هدف، بإياب دور الـ32 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، مضيفا أن "هذا هو الفارق بين الكرة المصرية ممثلة في الأهلي ونظيرتها اللبنانية ممثلة في النجمة. الخبرات بالطبع لصالح الأهلي".

وأوضح "بونياك"، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه كان يتمنى تحقيق نتيجة جيدة في لقاء العودة، اليوم، ولكن لعبت ظروف الإصابات دورًا في عدم تحقيق ذلك. مؤكدًا، أنه خاض المباراة دون خمسة لاعبين بسبب الإصابة، بالإضافة إلى تعرض اثنين من فريقه للإصابة في نصف الساعة الأول من المباراة، وهو الأمر الذي دفعه للتأكد من خسارة اللقاء، خاصة بعد الأهداف التي سكنت شباكه في الشوط الأول، والتي جاءت من أخطاء دفاعية.

وأضاف أن الأهلي فريق كبير، قدّم مباراة رائعة، اليوم، واستحق الفوز. مشددًا على أن أداء الأهلي اختلف تمامًا في مباراة اليوم عن لقاء الذهاب، الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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