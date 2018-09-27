نهلة عامر: الراجل مبيحبش الست تبقى أعلى منه.. فيديو

قالت الإعلامية نهلة عامر، إنها تحدثت مع أحد الأطباء المتخصصين في مجال العلاقات الزوجية، من أجل الإستفسار عن ما إذا كان هناك بعض الرجال يغيرون من تفوق الزوجة في العمل، لافته إلي أن الطبيب المتخصص في العلاقات الزوجية أجابها قائلا: «الموضوع دا عالميا مش في مصر بس، وإن الراجل عندنا في مصر بيغير من مراته الناجحه».



وأضافت نهلة عامر، خلال استضافتها ببرنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي "معتز الدمرداش"، عبر فضائية "النهار": «الراجل دايما مش بيحب الست تبقي ناجحة وتبقي أعلي عنه ماديا أو يبقي ليها اليد العليا في البيت».



وتابعت: «كل راجل بيغير من نجاح الزوجة، ودا أنا شوفته في حالات كتير جدا أنا عاشرتها، وهو ممكن يكون بيحاول ويجتهد إنه يوصل للناس صوره إن هو فعلا السبب في النجاح أو إنه بيدعمها، بس من جواه مش عاوز الست اللي في البيت أحسن منه».