كارتيرون يتحدث عن مكاسب الأهلي بعد رباعية النجمة

أبدي الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتحقيق الفوز بأربعة أهداف لهدف، اليوم الخميس، على النجمة اللبناني في إياب دور الـ32 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، مضيفا:"أشكر لاعبي الأهلي على أداء اليوم، الذي جاء جيدًا جدًا على الصعيد الفني والبدني".



وأوضح أن مباراة اليوم شهدت تحقيق العديد من المكاسب؛ كان أبرزها الدفع ببعض العناصر التي لم تحصل على فرصتها، خلال الفترة الماضية؛ مثل محمد هاني، ومحمد شريف، بالإضافة إلى صلاح محسن، الذي قدم أداءً رائعًا في مباراة اليوم، وأن عدم الدفع بـأحمد فتحي في مباراة اليوم، يأتي لعدم جاهزية اللاعب، بعد لحاقه ببعثة الفريق في بيروت، أمس، أثر مشاركته في حفل الفيفا لاختيار الأفضل في لندن مؤخرًا.



وأشار كارتيرون، إلى أن أحمد الشيخ لاعب رائع، ولكن عدم للدفع به في لقاء اليوم يأتي لرغبته في تجهيز بعض اللاعبين المقيدين في القائمة الإفريقية؛ مثل محمد هاني، ومؤمن زكريا، وأن لاعبي الأهلي خاضوا مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة خاصة بعد تأهلهم إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. مؤكدًا، أن الفريق يسير بخطًى ثابتة، وأن القادم سيكون أفضل.



وشدد على أن الفريق كان لديه وقت كافٍ ليستعد لمواجهة اليوم، وأن هناك أيضًا متسعًا من الوقت لتجهيز اللاعبين لمواجهة وفاق سطيف، الثلاثاء القادم، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

