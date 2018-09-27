مستقبل وطن يطلق مبادرة لتوفير فرص عمل في السعودية

أعلن عصام عفيفي، أمين التنظيم المركزي بحزب مستقبل وطن، عن مبادرة لتوفير فرص عمل بالسعودية تحت رعاية الحزب بالتعاون مع شركة رفعت لتوظيف المصريين بالخارج وكيل شركة جمران للمقاولات بالسعودية؛ المتعاقدة مع سلسلة مطاعم عالمية.



تأتي المبادرة بإشراف أمانة العمل الجماهيري المركزية بالحزب برئاسة الأمين محمد عمار، بالتنسيق مع أمانات الحزب في مختلف المحافظات.



وتشمل التخصصات المطلوبة: مدراء مطاعم براتب 3500 ريال سعودي بما يعادل تقريبا 16600 جنيه مصري، شرط توافر خبرة وظيفية بالمطاعم ويفضل العالمية، بجانب اجادة اللغة الانجليزية وخاصة فى القراءة والمحادثة، على أن لا يزيد السن عن 30 عام والمؤهل عالي.



كما تشمل التخصصات، مساعدين مدير مطعم براتب 2500 ريال سعودي بما يعادل تقريبا 11850 جنيه مصري، شرط توافر خبرة بالمطاعم ويفضل العالمية، فضلا عن إجادة اللغة الانجليزية وخاصة فى القراءة والمحادثة (شرط اساسى)، ولا يزيد السن عن 30 عام _ أى مؤهل عالي.



وأخيرا وظيفة خدمة عملاء ذكور (متلقي اتصالات الطلبات)، براتب 1500 ريال سعودي بما يعادل تقريبا 7000 جنيه مصرى، شرط الإلمام باللغة الانجليزية وخاصة فى القراءة والمحادثة (شرط اساسى)، أما عن السن فلا يقل عن 21 عام ولا يزيد عن 30 عام والمؤهل (متوسط – فوق متوسط – عالى).



وعن مميزات العمل المقدمة من شركة جمران بالسعودية فتشمل: سكن مناسب، وجبة غذاء يوميا، مواصلات، تأمين طبى، فضلا عن مدة التعاقد عامين من تاريخ مباشره العمل.



واستعرض أمين التنظيم المركزي عدد من الملاحظات في نهاية الإعلان وهي: عملية التوظيف والتعاقد والمقابلات للمرشحين المصريين بدون أى مقابل بالمجان، المقابلات مع اللجنة الوافدة من السعودية، التوجه مباشرة لمقر الشركة لاجراء المقابلات لمن ينطبق عليه الشروط المطلوبة يوم السبت الموافق 29/9/2018 بدءا من الساعة 3 ظهرا حتى الساعة 9 مساء ويوم الأحد الموافق 30/9/2018 بدء من الساعه 9 صباحا حتى الساعه 2 ظهرا بمقر شركة رفعت للتوظيف بالخارج في 316 شارع السودان - نهاية تقاطع شارع أحمد عرابى - المهندسيين – الجيزة وللاستعلام / 0233035606 - 01023593384 - 01200282274.