ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

مستقبل وطن يطلق مبادرة لتوفير فرص عمل في السعودية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:40 م
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
عبدالله خالد
أعلن عصام عفيفي، أمين التنظيم المركزي بحزب مستقبل وطن، عن مبادرة لتوفير فرص عمل بالسعودية تحت رعاية الحزب بالتعاون مع شركة رفعت لتوظيف المصريين بالخارج وكيل شركة جمران للمقاولات بالسعودية؛ المتعاقدة مع سلسلة مطاعم عالمية.

تأتي المبادرة بإشراف أمانة العمل الجماهيري المركزية بالحزب برئاسة الأمين محمد عمار، بالتنسيق مع أمانات الحزب في مختلف المحافظات.

وتشمل التخصصات المطلوبة: مدراء مطاعم براتب 3500 ريال سعودي بما يعادل تقريبا 16600 جنيه مصري، شرط توافر خبرة وظيفية بالمطاعم ويفضل العالمية، بجانب اجادة اللغة الانجليزية وخاصة فى القراءة والمحادثة، على أن لا يزيد السن عن 30 عام والمؤهل عالي.

كما تشمل التخصصات، مساعدين مدير مطعم براتب 2500 ريال سعودي بما يعادل تقريبا 11850 جنيه مصري، شرط توافر خبرة بالمطاعم ويفضل العالمية، فضلا عن إجادة اللغة الانجليزية وخاصة فى القراءة والمحادثة (شرط اساسى)، ولا يزيد السن عن 30 عام _ أى مؤهل عالي.

وأخيرا وظيفة خدمة عملاء ذكور (متلقي اتصالات الطلبات)، براتب 1500 ريال سعودي بما يعادل تقريبا 7000 جنيه مصرى، شرط الإلمام باللغة الانجليزية وخاصة فى القراءة والمحادثة (شرط اساسى)، أما عن السن فلا يقل عن 21 عام ولا يزيد عن 30 عام والمؤهل (متوسط – فوق متوسط – عالى).

وعن مميزات العمل المقدمة من شركة جمران بالسعودية فتشمل: سكن مناسب، وجبة غذاء يوميا، مواصلات، تأمين طبى، فضلا عن مدة التعاقد عامين من تاريخ مباشره العمل.

واستعرض أمين التنظيم المركزي عدد من الملاحظات في نهاية الإعلان وهي: عملية التوظيف والتعاقد والمقابلات للمرشحين المصريين بدون أى مقابل بالمجان، المقابلات مع اللجنة الوافدة من السعودية، التوجه مباشرة لمقر الشركة لاجراء المقابلات لمن ينطبق عليه الشروط المطلوبة يوم السبت الموافق 29/9/2018 بدءا من الساعة 3 ظهرا حتى الساعة 9 مساء ويوم الأحد الموافق 30/9/2018 بدء من الساعه 9 صباحا حتى الساعه 2 ظهرا بمقر شركة رفعت للتوظيف بالخارج في 316 شارع السودان - نهاية تقاطع شارع أحمد عرابى - المهندسيين – الجيزة وللاستعلام / 0233035606 - 01023593384 - 01200282274.

ترشيحاتنا

سقوط عصابة استولت على 90 ألف دولار من تاجر بصفحة وهمية لتغيير العملة

كارتيرون يتحدث عن مكاسب الأهلي بعد رباعية النجمة

عقب ساعة من تبادل إطلاق النار.. مقتل 2 من أشد العناصر الإجرامية بأسوان

وثيقة مسربة تكشف مخطط قطر لزعزعة استقرار السعودية والإمارات والبحرين .. فيديو

رسميا.. الزمالك يخوض مباراتي الهلال واتحاد جدة في السوبر المصري السعودي

لو أنت سينجل.. 10 دول يجب عليك زيارتها للفوز بشريكة حياتك..صور

تسريب صوتي لـ مستشار أمير قطر يكشف تحريضه ضد مصر.. فيديو

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

قصة شاب دخل المستشفى لتركيب شريحة في يده خرج جثة هامدة.. فيديو وصور

تفاصيل أكبر صفقة في تاريخ هيئة السكة الحديد المصرية.. فيديو

الخطيب يهنئ فريق الأهلي بالفوز على النجمة اللبناني 4-1

الأمن السعودي يقتل 3 مطلوبين في القطيف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"

أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي.. صور

تفاصيل واقعة الحصيرة في مدرسة إبتدائية بطوخ

فيديو

بهيج حسين: هذه كانت نصيحتي لملكات جمال مصر في مسابقة Miss Elegant.. فيديو
زكريا ناصف يهاجم مؤمن زكريا ويشيد بوليد سليمان.. فيديو
شاهد.. تعليق مؤلف كابتن ماجد على النجم المصرى محمد صلاح
دبلوماسى سابق: الكونجرس الأمريكى اتخذ قرار القدس عاصمة لإسرائيل منذ 23 عاما
هالة مصطفي: ترامب أكثر رئيس أمريكي عازم على مواجهة الإرهاب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟