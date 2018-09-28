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اقتصاد

إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي.. الاثنين المقبل

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
يطلق مركز تحديث الصناعة الاثنين المقبل، البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، بمقر اتحاد الصناعات، بحضور المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة والمهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

يأتي إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، نتاج مجهودات للجنة تعميق التصنيع المحلي باتحاد الصناعات والتي يتولي رئاستها المهندس حسام فريد، يأتي هذا في ظل اهتمام بالغ بتعزيز التصنيع المحلي والذي يعد المساهم الأكبر فى معدل نمو الاقتصاد العالمى والقاسم المشترك بين تجارب التنمية والتقدم المنتشرة حول العالم.

وتعد خطوة إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي المرحلة الثانية بعد إطلاق لجنة التعميق المحلي مبادرة " «مصر تصنع» نهاية العامة الماضي، والتي استهدفت وقتها تشجيع الصناعة الوطنية وسد الفجوة الحالية فى الميزان التجارى المصرى وذلك بدعم ومشاركة العديد من الشركاء والمؤسسات المحلية.

يشارك بالمؤتمر المهندس أحمد طه رئيس مركز تحديث الصناعة، والمهندس ممدوح عافية رئيس البرنامج الإقليمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

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