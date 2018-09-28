بسمة عطا: السوشيال ميديا سبب شهرتي ووصلت لـ 25 مليون مشاهد

قالت المطربة بسمة عطا، إنها بدأت بالغناء منذ أن كانت طفلة، ولكن السوشيال ميديا كانت السبب في شهرتها، بعد تقديمها عرض غنائي نال أكثر من 25 مليون مشاهدة.



وأوضحت بسمة خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي كمال ماضي في برنامجه "الحياة في مصر" المذاع على فضائية الحياة، أن العرض الغنائي لبعض كلمات وأغنيات الفنانة شيرين عبد الوهاب، والذي مثل تحديا أكبر أمام الجمهور.



وأشارت المطربة، إلى أن هذا العرض الغنائي تفاعل معه عدد كبير من الجمهور، من ثم بدأت بتصور بعض مقاطع الفيديو وبثها على الفيس بوك.



وتابعت: أنها قامت باختيار أغنية"180 درجة" للفنان تامر حسني، والتي قاموا بإعادة كتابتها وإعدادها في وقت قصير، مؤكدا أن العمل الغنائي قد نال إعجابا وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.