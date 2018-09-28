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اقتصاد

قطع المياه 8 ساعات عن مدينة بدر اليوم

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
امنة عبد العظيم
أعلن المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم قطع المياه بالمدينة، وذلك ابتداءً من الساعة 6 صباح اليوم الجمعة، وحتى الساعة 2 ظهر نفس اليوم، ولمدة 8 ساعات.

وأوضح "الدسوقى"، فى بيان أمس، أن الانقطاع سببه قيام شركة الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عن مأخذ المياه بمدينة العاشر من رمضان، مما يؤدي إلى توقف تشغيل مأخذ المياه لمحطات الروافع والتنقية، وبالتالي قطع تغذية المياه بمدينة بدر، بجانب تنفيذ أعمال الصيانة بموزع الاستبدال بمحطات مدينة بدر.

وأشار رئيس جهاز المدينة، إلى أنه يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمطاعم والمستشفيات، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أنه يتم تلقى شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.​

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