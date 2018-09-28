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محافظات

نائب محافظ القاهرة يكشف لـ صدى البلد مصير 10 عقارات متبقية بمثلث ماسبيرو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 07:31 ص
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة يكشف لصدى البلد مصير 10 عقارات متبقية
عبد العزيز جمال
أكد اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية ، إن هناك 10 عقارات متبقية بمنطقة مثلث ماسبيرو منها 5 يجري العمل على هدمها و 5 أخرى تنتظر قرار لجنة الطراز المعماري بمحافظة القاهرة سواء بالبقاء عليها أو إزالتها.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " إنه سيتم تشييد مايقرب من 1000 وحدة سكنية للراغبين في العودة للمثلث في عدة عقارات ، على أن يتم استغلال المساحة المتبقية في أعمال المشروع الحضارى لتطوير مثلث ماسبيرو.

وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية أن عمليات الهدم والازالة ورفع الانقاض مستمرة داخل مثلث ماسبيرو ، وتواصل أجهزة الحى العمل على مدار الساعة لرفع الانقاض.

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