رئيس ضحكت من غروره الأمم.. خطاب ترامب بالأمم المتحدة محاضرة في مديح العزلة الدولية والتعصب الوطني.. عاصفة من التهكم تنفجر بين زعماء العالم.. والرئيس الأمريكي: ضحكوا احتراما لا سخرية

ترامب فوجئ بضحك الحضور على مزاعمه بشأن إنجازاته

خطاب ترامب دار حول فكرة "أمريكا أولًا"

الرئيس الأمريكي يتعهد بدعم من يحترمون بلاده فقط

ترامب هاجم مؤسسات دولية بتهمة استنزاف الولايات المتحدة





لم يدر ببال أحد من قبل أن يتحول أكبر محفل دولي إلى مسرح للكوميديا. وحده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحول في لحظة طريفة ونادرة إلى كوميديان ينتزع قهقهات الدهشة والتهكم من الحضور، الذين هم قادة دول العالم الكبرى والصغرى على السواء، والذين هيأوا أنفسهم لتداول قضايا تغلب عليها الجدية والخطورة، فإذا بهم يجدون أنفسهم للحظة قصيرة جمهور مشهد هزلي بطله رئيس القوة العظمى.وعلى سبيل الاستهلال، بدأ ترامب كلمته أمام الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها 73 بالتبجح بمنجزات إدارته بعبارة "خلال أقل من عامين حققت إدارتي أكثر مما حققت أي إدارة في تاريخ دولتنا".هذه العبارة لم تثر دهشة الحضور فحسب، بل أطلقت عاصفة من الضحكات الساخرة، فاجأت ترامب الذي علق بالقول "لم أتوقع رد فعل من هذا النوع"، ليمضي بعدها معددًا ما يراه هو نجاحات في مجال أمن الحدود والاقتصاد والجيش.ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأكيده أن قادة وزعماء الدول المجتمعين للاستماع لكلمته في الأمم المتحدة، ضحكوا معه وليس سخرية منه عندما أشاد بحصيلة أداء إدارته.وقال ترامب في مؤتمر صحفي في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء: "لقد أمضينا وقتا ممتعا.. لم يسخروا مني بل كانوا يضحكون.. الناس أمضوا وقتا ممتعا معي".وبحسب قناة "سكاي نيوز"، كانت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، حاضرة في قاعة الأمم المتحدة بنيويورك، وكشفت خلال مقابلة مع برنامج "ذا لات شو"، بثت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، مساء الأربعاء، تفاصيل ما جرى، بعد أن ظهر تفسيران للأمر.ولدى سؤالها من جانب مقدم البرنامج عن سبب الضحكات، ردت أرديرن بصورة مازحة: "أنت تحاول إيجاد خلاف دبلوماسي" لينفجر جمهور البرنامج بالضحك، قبل أن توضح "كانت هناك ضحك محدود، ثم قال ترامب لم أتوقع ردة الفعل هذه ثم كانت هناك ضحكات عالية".وحاول المقدم استيضاح سبب ضحك القادة في قاعة الأمم المتحدة، فأوضحت رئيسة وزراء نيوزيلندا: "في المرة الثانية كانوا يضحكوا معه. هذه شهادتي".وقال موقع "فوكس" الأمريكي إن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دار كله حول فكرة "أمريكا أولًا" التي اعتمدها شعارًا لحملته الانتخابية.وأوضح الموقع أن ترامب تجاهل الإشارة إلى المؤسسات الدولية، مشددًا على أن الاستقلال والسيادة الوطنية يجب أن يحتلا صدارة اهتمام قادة دول العالم.وقال ترامب أمام جمع من رؤساء الدول المشاركين في اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة "أقدّر حق كل دولة ممثلة في هذه القاعة في اتباع عاداتها وتقاليدها ومعتقداتها. الولايات المتحدة لن تقول لكم كيف تعيشون وتعملون وتمارسون عباداتكم، ونطالبكم بالمقابل باحترام سيادتنا".وأضاف الموقع أن ترامب قطع الطريق على أي محاولة لتغيير رؤيته لما يجب أن يسود في معاملات بلاده مع الدول الأخرى، قائلًا "سنرى ما يصلح وما لا يصلح، وسنرى ما إذا كانت الدول التي تتلقى منا الدولارات والحماية تراعي مصالحنا. وفيما بعد سنمنح مساعداتنا الخارجية فقط لأصدقائنا ومن يحترموننا".وأشار الموقع إلى أن خطاب ترامب هذا العام لم يزد أو ينقص عن خطاب العام الماضي، باستثناء وصفه للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بـ "رجل الصواريخ الضئيل" في خطاب العام الماضي.لكن قادة العالم الآن أكثر اعتيادًا على عقلية ترامب التي تتساءل باستمرار "ماذا قدمتم للولايات المتحدة؟"، وقد ألفوا التعامل معه على قاعدة سياسته الخارجية التي تولي الأولوية القصوى لمصلحة بلاده.وتابع الموقع أن ترامب لم يحاول تزيين سياسته، وإنما جهر بها كما هي قائلًا "أمريكا يحكمها الأمريكيون. إننا نرفض أيديولوجية العولمة ونقبل أيديولوجية الوطنية".وأضاف الموقع أن ترامب ادخر كل ما لديه من طاقة على الغضب ليوجهها إلى إيران، منتقدًا نظامها ومدافعًا عن قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران.واستهلك ترامب معظم الوقت المخصص لخطابه في الدفاع عن سياسته، التي باتت معروفة إعلاميًا بعنوان "الترامبية"، والشكوى من استنزاف دول العالم للولايات المتحدة في قضايا التجارة والهجرة.وخصص ترامب جزءًا آخر من خطابه للهجوم على منظمات دولية، مدافعًا عن قراره الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومتعهدًا بعدم العودة إلى عضويته ما لم يتم إصلاحه، كما هاجم المحكمة الجنائية الدولية ومنظمة الأوبك.وختم الموقع بأن ما طرحه ترامب ببساطة مفاده أنه كلما انكفأت الدول على شئونها الداخلية ومصالحها الخاصة كانت أكثر استعدادًا للتعاون مع بعضها، لكنه لم يشرح كيف يمكن تطبيق هذا المنطق الغريب، مكتفيًا بترديد عبارات رنانة ولكنها جوفاء.