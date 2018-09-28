المصريون يستحوذون على 71.8% بتعاملات البورصة الأسبوع الماضي

استحوذت الأسهم على 62ر83 في المائة خلال تعاملات البورصة الأسبوع الماضي، من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 38ر16%.



وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 89ر71 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 40ر21 في المائة والعرب على 72ر6 في المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات.



ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.9%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 5.6%.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.3%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 2.5%.