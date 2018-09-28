نتنياهو في الأمم المتحدة.. يكشف صواريخ حزب الله.. ومنشأة إيران السرية.. اليمين الإسرائيلي يبارك الخطاب.. واليسار: مشوش ويفتقر للرؤية

نتنياهو يطالب الأمم المتحدة بالتفتيش على المنشآت الإيرانية.

إسرائيل تكشف عن صواريخ لحزب الله في بيروت

زدنبرج: نتنياهو مشوش ويفتقر للرؤية

حسون: هزيمة إيران تمر عبر المفاوضات



ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدثة، في مشهد يعيد إلى الأذهان كلمته التي ألقها منذ سنوات، مستخدما الصور التوضيحية في إيصال كلمته إلى الحضور.



وقال نتنياهو إنه يكشف لأول مرة عن معلومات تفيد بأن إيران لديها منشأة أخرى في طهران لتخزين مواد ذرية، ودعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيشها. وقال نتنياهو إنه تم القيام بعملية اقتحام على الأرشيف الذري السري لإيران، وحصلت على 100 ألف وثيقة ومقطع فيديو كانت مخزنة في مبنى في قلب طهران، وإنه أعلن عن تلك المعلومات من قبل. وذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تقم بتفتيش الموقع.



وأضاف نتنياهو: "في وجه هذا التقاعس عن العمل، قررت اليوم أن أكشف عن شيء آخر، شاركناه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعض وكالات الاستخبارات، ما سأقوله لم يعلن عنه من قبل. اليوم أعلن للمرة الأولى أن لدى إيران منشأة سرية أخرى في طهران، مخزنا ذريا سريا لتخزين كم هائل من المعدات والمواد من برنامج إيران النووي السري."



ورفع نتنياهو صورة قال إنها لمبنى الأرشيف الذري السري الإيراني، ثم رفع صورة أخرى للمنشأة الأخرى التي أعلن عنها في خطابه. ووجه رسالة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو دعاه فيها إلى فعل الشيء السليم وتفتيش الموقع.



وتحدث نتنياهو عن خطة العمل المشتركة المتعلقة ببرنامج إيران النووي الموقعة عام 2015، وقال إنه عارضها لأنها تهدد مستقبل إسرائيل وتمهد الطريق أمام إيران لتطوير ترسانة أسلحة نووية. ورحب بانسحاب الولايات المتحدة من الخطة، ودعا الدول الأخرى إلى فعل المثل. ودعا زعماء أوروبا وغيرهم، إلى الانضمام إلى إسرائيل والولايات المتحدة ومعظم العالم العربي، كما قال، دعما لفرض عقوبات جديدة ضد النظام الإيراني الذي يهدد العالم بأسره حسب تعبيره.



وتابع نتنياهو: "عندي اعتراف مهم، قد يفاجئكم ما أقول ولكن يجب أن اعترف بأن صفقة إيران كان لها نتيجة واحدة إيجابية غير مقصودة وهي أنها مكنت إيران فقربت بين إسرائيل والكثير من الدول العربية بشكل لم يحدث من قبل، بدفء وصداقة لم أشهدهما في حياتي ولم يكن من الممكن تخيلهما قبل عدة سنوات. وعندما تتكون الصداقات بسبب التهديدات والتحديات، يجد المرء فرصا ليس فقط في المجال الأمني، ولكن أيضا في كيفية تحسين الحياة لشعوبنا، وهو ما تستطيع إسرائيل المساعدة فيه. تقدر إسرائيل بشدة هذه الصداقات الجديدة، وأتمنى أن يأتي اليوم قريبا الذي تستطيع فيه إسرائيل توسيع السلام الرسمي الذي أبرمته مع مصر والأردن إلى الجيران العرب الآخرين" بحسب زعمه



وقال إن إسرائيل ستواصل فعل كل ما يجب عليها فعله لتدافع عن نفسها ضد ما وصفه بالعدوان الإيراني، سواء في سوريا أو لبنان أو العراق وفي أي مكان للدفاع عن دولة إسرائيل وشعبها. حسب قوله.



ولاقي خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة ردود أفعال متباينة ما بين اليمين وأعضاء الائتلاف الحاكم من جهة، واليسار الإسرائيلي والمعارضة من جهة أخرى. فقالت وزيرة الثقافة الاسرائيلية، ميري ريجيف إن خطاب نتنياهو قوي مليئ بالاعتزاز والإصرار وينقل كل رسائل الإسرائيليين، كنا فخورين بما قاله رئيس الوزراء.



وقال الوزير أيوب قرا، إن خطاب نتنياهو كان كان ناجحا للغاية، لقد كشف البرنامج النووي الإيراني واستمراره، حذر من حزب الله وتحركاته التي ترقبها إسرائيل، دعا أوروبا إلى اليقظة، وهاجم أبومازن.



ونقلت صحيفة "يديعوا احرونوت" عن السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، قوله إن نتنياهو وضع الصورة الكاملة أمام دول العالم وكشف عن ماكينة الإرهاب الإيرانية وأنها لا تتوقف عن العمل، بحسب قوله، مضيفا أن الأمم المتحدة يجب أن تستيقظ وتسير في الاتجاه الصحيح وتكبح جموح النظام الإيراني.



وبحسب "يديعوت احرونوت"، لم تبد المعارضة أي تحمس للخطاب الذي ألقاه نتنياهو، وقالت تمار زدنبرج، زعيمة حزب ميرتس: "الموساد جهاز استخباراتي قوي وخطاب نتنياهو أثبت ذلك مرة أخرى، لكن بعيدا عن ذلك، سمعنا نتنياهو في الامم المتحدة مضطرب ومعزول ويفتقر إلى الرؤية، القى نتنياهو كلمة طويلة لم يذكر خلالها حل الدولتين، إن التهديد الوجودي الأقرب على إسرائيل هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني، يجب على نتنياهو أن يستغل الفرصة ويلتقي مع أبومازن ويتوقف عن وضع الشروط التسلطية والبدء في المفاوضات".



أما رئيس كتلة المعسكر الصهيوني، يوئيل حسون، فقد قال: "هذا هو اسلوب نتنياهو.. خفيف وسهل في الخطابات، لكنه ثقيل وصعب في الافعال .. يجب على نتنياهو أن يدرك أن الطريق لهزيمة إيران يمر عبر المفاوضات مع الفلسطينيين والدول العربية الأخرى التي تتشارك مع إسرائيل في هدف إقرار الهدوء في الشرق الأوسط.