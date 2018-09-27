الأهلي: اتخذنا أقصى درجات الشفافية قبل عمومية اللائحة غدًا

أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، إن الإدارة التنفيذية بالنادي اتخذت جميع الإجراءات التي من شأنها توفير أقصى درجات الشفافية، والمصداقية، والتنظيم الدقيق، وتيسير وسائل إجراءات تصويت أعضاء الجمعية العمومية على لائحة النظام الأساسي، غدًا الجمعة.

وأكّد أن الأهلي حصل على موافقة اللجنة الأولمبية بتوفير الإشراف القضائي على عملية التصويت. موضحًا، أن مجلس الأهلي لم يتردد في اتخاذ أي قرار أو خطوة من شأنها ضمان نزاهة عملية التصويت، غدًا، مشددًا على أن النادي كان حريصًا على التشاور والنقاش مع اللجنة الأولمبية بشأن الإشراف القضائي على عملية التصويت.



وأوضح العميد محمد مرجان، أن النادي تلقى من اللجنة الأولمبية المصرية خطابًا بأسماء السادة المستشارين والقضاة، المكلفين من المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على الجمعية العمومية غير العادية، غدًا. بالإضافة، إلى وفد اللجنة الأولمبية، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة- مقرر لجنة الأندية والهيئات باللجنة الأولمبية.



وأشار إلى أن وفد الجهة الإدارية سيكون برئاسة وكيل وزارة الشباب بالقاهرة، أشرف البيجرمي.



ويحتاج الأهلي إلى حضور 12,500 عضو ممن لهم حق التصويت بالجمعية العمومية للنادي؛ لاعتماد الاجتماع صحيحًا. فيما يحتاج إلى تصويت ثلثي الحضور الصحيح بالموافقة على مشروع اللائحة؛ لاعتمادها لائحةً رسميةً للنادي الأهلي.