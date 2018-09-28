قطع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة .. غدا

وافق اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على قطع المياه عن مناطق ( المطرية ، عين شمس الشرقية ، ألف مسكن ، النزهة الجديدة ، المطار ، الشيراتون ، جامع الفتح ومتفرعاته، ميدان الحجاز ومتفرعاته) اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 29/9/2018 وحتى الساعة الثانية عشر مساء نفس اليوم.



وسيتم قطع المياه نظرًا لقيام شركة مياه الشرب بالقاهرة بأعمال إحلال وتجديد خط المياه قطر 1000 مم بمنطقة شارع الحرية وطريق مسطرد القديم لتحسين الخدمة.



وأصدر المحافظ تعليماته لشركة مياه الشرب بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة ، وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.



وتهيب المحافظة بالمواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.