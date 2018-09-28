ملخص 20 يوما لحملة الأزهر وعاشروهن بالمعروف.. كسر الروتين اليومي وعدم الاستخدام المفرط للتكنولوجيا.. طاعة الوالدين في الطلاق ليست من البر.. واعتماد ثقافة الاعتذار.. فيديو

الأزهر العالمي للفتوى يطلق حملة "وعاشروهن بالمعروف" للتوعية بأسباب الطلاق

اعتماد ثقافة الاعتذار والصفح في التعامل مع المشكلات

طاعة الوالدين في الطلاق ليست من البر

تدخل الأهل أحد الأسباب التي قد تؤدي إلى الخلاف بين الزوجين

لابد من تخصيص وقت يومي للحوار الودي والتواصل بين الزوجين





أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف، فى الثامن من شهر سبتمبر الجاري، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حملة بعنوان "وعاشروهن بالمعروف"، للتوعية بأسباب الطلاق ومخاطره، وتوضيح الأسس السليمة لبناء أسرة سعيدة ومتماسكة.



وتسلط الحملة الضوء على أهم أسباب الطلاق وطرق علاجها، بهدف الحد من ارتفاع معدلات الطلاق في السنوات الأخيرة، وذلك في إطار الدور الدعوي والاجتماعي الذي يضطلع به الأزهر الشريف، ويتضافر مع دوره التعليمي والديني.



وتناولت الرسالة الأولى للحملة، موضوع "الروتين الأسري"، باعتباره أحد الأسباب التي قد تؤدي لتزايد الخلافات وغياب المودة بين الزوجين، ودعت الرسالة إلى ضرورة كسر الروتين وتجديد نمط الحياة الزوجية، أسوة برسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي اتسمت معاملته لزوجاته بحسن المعاشرة والتجديد الدائم.



كما تناولت الحملة موضوع المشكلات المالية، باعتبارها أحد الأسباب التي قد تؤدي للطلاق وانهيار الأسرة ، ودعت إلى حسن إدارة الدخل، وعدم مقارنة الأسرة بغيرها من الأسر ماليًا، وضرورة تعاون الزوجين في وقت الأزمات.



وتناولت الرسالة الجديدة موضوع "الطلاق النفسي"، باعتباره أحد الأسباب التي قد تؤدي لغياب المودة بين الزوجين، ويعمل على اتساع الفجوة بينهما، ودعت الحملة الزوجين إلى ضرورة المصارحة والمشاركة، واعتماد ثقافة الاعتذار والصفح في التعامل مع المشكلات.



كما ناقشت الحملة مشكلة «تدخل الأهل»، باعتبارها أحد الأسباب التي قد تؤدي إلى الخلاف بين الزوجين، واتساع الفجوة بينهما، ودعت الحملة الزوجين إلى ضرورة التفاهم والحوار بشأن حدود تدخل الأهل في حياتهما، وأن يتحدث كل منهما مع أبويه بشكل هادئ حول أهمية الخصوصية.



وأوضحت الحملة أن طاعة الوالدين في الطلاق ليست من البر، لما فيه من شتات شمل الأسرة وتدميرها، مؤكدة أن الطاعة تكون في المعروف.



وأكدت الحملة ضرورة تخصيص وقت يومي للحوار الودي والتواصل الإنساني بين الزوجين، بما يساعد على بث روح الدفء والحنان والمودة داخل الأسرة، حيث يقول رسولنا الكريم ﷺ: "إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله".



من ناحية أخرى، حذرت الحملة من خطورة انشغال أفراد الأسرة بالاستخدام المفرط لوسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يعوق التواصل والمودة بينهم، مُبينة أن من الهدي النبوي ضرورة الاهتمام والإنصات الجيد للآخرين، بما يشعرهم بالمودة والألفة.



كما حذرت الحملة من غياب التواصل الجيد والاهتمام المتبادل بين الزوجين، والانشغال بهموم ومشاغل الحياة، وأن ذلك يؤثر بالسلب على علاقة المودة والرحمة داخل الأسرة.



وأكدت ضرورة تخصيص وقت يومي للحوار الودي والتواصل الإنساني بين الزوجين، بما يساعد على بث روح الدفء والحنان والمودة داخل الأسرة، حيث يقول رسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم-: «إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله».



وتناولت الحملة خطورة انشغال أفراد الأسرة بالاستخدام المفرط لوسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يعوق التواصل والمودة بينهم، مُبينة أن من الهدي النبوي ضرورة الاهتمام والإنصات الجيد للآخرين، بما يشعرهم بالمودة والألفة.



وحذرت حملة "وعاشروهن بالمعروف" من التغافل عن تلبية الاحتياجات المعنوية بين الزوجين، وكيف يؤثر ذلك بالسلب على علاقة المودة والرحمة داخل الأسرة، كما بينت الحملة كيف كان النبي يراعي مشاعر زوجاته وحقوقهن.



وأكدت أن تلبية الاحتياجات المعنوية ومراعاة حقوق الزوجين فيما بينهما يساعد على بث روح الدفء والحنان داخل الأسرة.



وسلطت الحملة الضوء على بعض حقوق الزوجة على زوجها، ومنها المهر وحق النفقة والسكن، وحفظ سرها، واحترام أهلها، ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم. كما أشارت الحملة إلى بعض حقوق الزوج على الزوجة، ومنها (الطاعة) فى غير معصية لله، وألا تخرج من بيت الزوجية من غير إذنه، وألا تُدخل بيت الزوجية أحدا من غير إذنه، وألا تمنع الزوجة نفسها عن زوجها من غير سبب، لكون العلاقة الزوجية من مقاصد الزواج وبها يعف كل طرف نفسه.



وحذرت حملة "وعاشروهن بالمعروف" من خطورة إهمال وتقصير الزوجين في تلبية الاحتياجات العاطفية لكل منهما، خاصة في ظل اعتقاد البعض الخاطئ بأن تلك الاحتياجات تنتهي عند مرحلة معينة من العمر، مشددة على أن ذلك يؤثر بالسلب على علاقة المودة والرحمة داخل الأسرة، ويجعل الطرفين عرضة للاستغلال العاطفي.



وأكدت، أن الزوج والزوجة إذا أهملا أو قصرا في حقّ من حقوق الزوجية؛ فإنّ عليهما أن يصحّحا تقصيرهما، كما دعت الرسالة الجديدة للحملة الزوجين إلى التعامل باللين والعطف والتسامح فيما بينهما.



وأوضحت الحملة أن التسامح والعفو هو سر السعادة الزوجية، لإنه يقوي من أواصر الحب ويعد أساسا صلبا للبيت، وفي ذلك يقول المولى -عز وجل- "وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" وإن كان هذا أمر ضروري في التعامل مع كافة الناس؛ فإنه أولى في تعامل الزوجين فيما بينهما.