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نيفين جامع: توحيد المفاهيم داخل جهات الدولة يوفر العناء على المواطنين

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:50 ص
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز يخدم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ولم يصل الجهاز للمشروعات المتوسطة بعد، مضيفة أن الجهاز يعمل على تغيير تشريع العمل داخله، ويقوم إعداد قانون يضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت نيفين خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي شريف عامر على برنامجه"يحدث في مصر" المذاع على فضائية إم بي سي، أن البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية لديهم تعريف لمفاهيم جميع أنواع المشروعات، مشيرا إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يملك تعريفا للمشروعات وفقا لقانون منذ 2004.

وأضافت، أن دراسة البيئة التشريعية لهذا القطاع من المهام الأساسية الموكلة جهاز تنمية المشروعات، بالإضافة لضرورة توحيد المفاهيم بين الجهات داخل الدولة.

وتابعت، أن توحيد المفاهيم داخل جهات ومؤسسات الدول سوف يوفر العناء الذي يصيب أصحاب المشروعات، في تحديد حجم ونوع مشروعاتهم.

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