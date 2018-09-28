التعليم تستعد لإطلاق فعاليات الملتقى العربي الأول لمدارس التربية الخاصة

تستعد وزارة التربية والتعليم لتنظيم الملتقي العربي الأول لمدارس التربية الخاصة والدمج والموهوبين، في مدينة شرم الشيخ.



ومن المقرر أن يتم تنظيم هذا الملتقى يوم الاثنين القادم، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وعددًا من قيادات وزارة التربية والتعليم وعددا من كبار المسئولين في الدولة.



وفي هذا الإطار وصل إلى شرم الشيخ خلال الساعات الماضية، أول دفعة من الطلاب المشاركين في الملتقى، كما وصل أعضاء اللجنة المنظمة للملتقى ، وذلك لتجهيز كافة الاستعدادات اللازمة لإطلاق فعاليات الملتقى.



