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تعليم

مديرة مدرسة تطهر الفصول بالمبيدات بعد أول أسبوع دراسة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:50 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
قامت رانيا مقار مديرة مدرسة الفريق علي جاد الرسمية بمحافظة الإسكندرية، برش جميع الفصول بالمدرسة بالمبيدات والمطهرات وذلك لتطهير المدرسة.

جاءت هذه الخطوة بعد انصراف جميع طلاب والمدرسين بعد انتهاء آخر يوم في الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 2018/2019 ، وذلك بالتعاون مع فريق الأمن بالمدرسة.

وكان قد انطلق رسميًا العام الدراسي الجديد يوم 22 سبتمبر 2018 ، ويشهد العام الدراسي الحالي بدء تطبيق نظام التعليم الجديد في فصول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ، كما يشهد العام الحالي بدء تطبيق نظام الثانوية التراكمية والامتحانات الالكترونية.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد الاخباري صور لعملية رش المدرسة ..
مديرة مدرسة تطهر الفصول بالمبيدات بعد أول أسبوع دراسة
مديرة مدرسة تطهر الفصول بالمبيدات بعد أول أسبوع دراسة
مديرة مدرسة تطهر الفصول بالمبيدات بعد أول أسبوع دراسة

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