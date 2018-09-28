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رياضة

فتح باب التصويت على لائحة الأهلي الجديدة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:59 ص
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
تُعقد اليوم الجمعة الجمعية العمومية غير العادية للأهلي؛ من أجل التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، وهي اللائحة التي طرحها مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب منذ عدة أسابيع للحوار المجتمعي قبل أن يتم اعتماد صيغتها النهائية بعدما تلقى المجلس ما يقرب من 3500 اقتراح وتم تعديل 31 مادة تقريبًا.

وقامت اللجنه القضائية المشرفة علي الجمعية العموميةغير العاديه بفتح باب التصويت في التاسعه من صباح اليوم ويستمر حتى السابعة مساءً، ثم تبدأ بعدها عملية الفرز .
ويحتاج الأهلي إلى حضور 12,500 عضو ممن لهم حق التصويت بالجمعية العمومية للنادي؛ لاعتماد الاجتماع صحيحًا.. فيما يحتاج إلى تصويت ثلثي الحضور الصحيح بالموافقة على مشروع اللائحة؛ لاعتمادها لائحةً رسميةً للنادي الأهلي.

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