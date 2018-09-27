آيتن عامر: وزنى زاد 25 كيلو وخايفة من انتقادات الجمهور .. صورة

أكدت الفنانة آيتن عامر ان وزنها زاد مايقرب من 25 كيلو بعد إنجابها طفلها الثانى يوسف ، الا انها تمكنت من إنقاص 5 كيلو فقط حتى الآن ، وتسعى للتخلص من باقى الوزن الزائد .



وتابعت " آيتن " خلال إستضافتها فى البرنامج الإذاعى الراديو بيضحك انها تخشى الظهور فى الوقت الراهن بسبب التعليقات اللاذعة التى تتعرض لها الفنانات فى حال عدم ظهورهن بشكل مثالى .



وأضافت "آيتن " انها ليست ضد ان يعبر كل شخص عن رأيه ولكن فى حدود الأدب ، لانك ستؤذى من تقوم بانتقاده .