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فن

آيتن عامر: وزنى زاد 25 كيلو وخايفة من انتقادات الجمهور .. صورة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:15 م
صدى البلد
أحمد البهى
أكدت الفنانة آيتن عامر ان وزنها زاد مايقرب من 25 كيلو بعد إنجابها طفلها الثانى يوسف ، الا انها تمكنت من إنقاص 5 كيلو فقط حتى الآن ، وتسعى للتخلص من باقى الوزن الزائد .

وتابعت " آيتن " خلال إستضافتها فى البرنامج الإذاعى الراديو بيضحك انها تخشى الظهور فى الوقت الراهن بسبب التعليقات اللاذعة التى تتعرض لها الفنانات فى حال عدم ظهورهن بشكل مثالى .

وأضافت "آيتن " انها ليست ضد ان يعبر كل شخص عن رأيه ولكن فى حدود الأدب ، لانك ستؤذى من تقوم بانتقاده .
آيتن عامر: وزنى زاد 25 كيلو وخايفة من انتقادات الجمهور .. صورة

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