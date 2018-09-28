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محافظات

صحة البحيرة: نستهدف فحص 3 ملايين و750 ألف مواطن بمبادرة فيروس سي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:58 ص
صحة البحيرة : نستهدف
صحة البحيرة : نستهدف فحص 3 ملايين و750 ألف مواطن
جمالات الدمنهوري
قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن نجاح مبادرة الرئيس تحت شعار "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي واجب وطني، ولا بد من تضافر الجهود لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها، مشيرا إلى أنها تعد أحد مظاهر الحروب التي تخوضها مصر لتحقيق إنجازات فى مجال الصحة، والتي أثارت إعجاب العديد من الدول.

وأكد أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية للإعداد لبدء الحملة بالمحافظة، والتى تدخل ضمن محافظات المرحلة الأولى، اعتبارا من 1 أكتوبر 2018، وتستمر على مدار شهرين، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحافظات الجمهورية، وتقسيمها على 3 مراحل على مدار مدة زمنية 7 أشهر.

وقام الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة، بتقديم عرض، أوضح خلاله، أن محافظة البحيرة من ضمن محافظات الجمهورية التسع، التي تأتى فى المرحلة الأولى من الحملة فى الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر، والتى تستهدف المسح الطبي الشامل لعدد 3 ملايين و750 ألف مواطن فوق سن الـ18 عاما، من إجمالى سكان محافظة البحيرة من خلال عدد 408 وحدات صحية و14 ألفا و460 فريقا مشاركا من الأطباء والعاملين بالمهن الطبية والصيادلة وأطباء الأسنان وفرق التمريض والعاملين الإداريين، ومدخلي البيانات الذين تم إعدادهم وتدريبهم.

وسوف تنطلق فعاليات الحملة بمحافظة البحيرة، يوم الاثنين، 1 أكتوبر، وتعمل على فترتين من 9 صباحا لـ3 عصرا، ومن 3 عصرا وحتى التاسعة مساءً، مشيرا إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن رقم 15335 للاستعلام وتلقى الشكاوى من المواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وسيتم إرسال البيانات التحليلية لمحافظتهم.

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