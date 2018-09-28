ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مرجان: هدفنا التيسير على أعضاء الأهلي للتصويت على اللائحة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:59 ص
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، إن الإدارة التنفيذية بالنادي اتخذت جميع الإجراءات التي من شأنها توفير أقصى درجات الشفافية، والمصداقية، والتنظيم الدقيق، وتيسير وسائل إجراءات تصويت أعضاء الجمعية العمومية على لائحة النظام الأساسي اليوم.

وقال "مرجان"، فى تصريحات صحفية اليوم، أن الأهلي حصل على موافقة اللجنة الأولمبية بتوفير الإشراف القضائي على عملية التصويت، موضحًا أن مجلس الأهلي لم يتردد في اتخاذ أي قرار أو خطوة من شأنها ضمان نزاهة عملية التصويت اليوم، مشددًا على أن النادي كان حريصًا على التشاور والنقاش مع اللجنة الأولمبية بشأن الإشراف القضائي على عملية التصويت.

وأوضح أن النادي تلقى من اللجنة الأولمبية المصرية خطابًا بأسماء السادة المستشارين والقضاة، المكلفين من المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على الجمعية العمومية غير العادية، اليوم بالإضافة، إلى وفد اللجنة الأولمبية، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة- مقرر لجنة الأندية والهيئات باللجنة الأولمبية.

ويحتاج الأهلي إلى حضور 12,500 عضو ممن لهم حق التصويت بالجمعية العمومية للنادي؛ لاعتماد الاجتماع صحيحًا.. فيما يحتاج إلى تصويت ثلثي الحضور الصحيح بالموافقة على مشروع اللائحة؛ لاعتمادها لائحةً رسميةً للنادي الأهلي.

ترشيحاتنا

الهيئات الدينية بموريتانيا تصعد حملتها ضد تنظيم الإخوان وتطالب بالابتعاد عن فكرهم

3 طرق طبيعية للتخلص من مشكلة اسمرار البشرة

ألمانيا تعتقل سوريا خطط لهجوم إرهابي في إسرائيل

أحمد زاهر وأسرته يحتفلون بزفاف شقيق زوجته عمر على ياسمينا.. صور

مقتل ملكة جمال العراق السابقة في ظروف غامضة ببغداد

أعمال شغب بين جماهير شبيبة القبائل ووفاق سطيف عقب خسارة الأخير

تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم.. فيديو

المالية: لا ضريبة على المواريث.. ولم نفرض أي ضرائب جديدة

نائب محافظ القاهرة: هذا هو حل مشكلة إشغالات الشوارع

تعاون مصري أمريكي لحماية الممتلكات الثقافية

قائد النجمة اللبناني بعد فوز الأهلي: الحمد لله إنهم أربعة أهداف فقط.. فيديو

زكريا ناصف: أخشى عدم بث مباراة الزمالك والقادسية كما حدث مع الإسماعيلي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة مميزة لمنى زكي باللون الأحمر في مهرجان الجونة.. صور

سعر صادم لحذاء شيرين رضا أثناء مهرجان الجونة

ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"

أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

فيديو

الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.. فيديو
تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم.. فيديو
صباح البلد يعرض لقطات نادرة في ذكرى رحيل جمال عبد الناصر
تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق المصرية اليوم.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟