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برلمان

نائب شبرا الخيمة يقدم كشف حسابه الثالث لأهالى دائرته

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 01:19 ص
النائب صلاح حسب الله
النائب صلاح حسب الله وكيل لجنة القيم بمجلس النواب
فريدة محمد
يستعرض الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ونائب دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية عبر مؤتمر شعبى مع أهالى دائرته الانتخابية كشف الحساب لدور الانعقاد الثالث للبرلمان لتوضيح ما تم من أعمال خدمية ورقابية يوم السبت القادم بشبرا الخيمة.

ووجه الدكتور صلاح حسب الله الدعوة لأهالى دائرته الانتخابية وقيادات العمل التنفيذى والحزبى والبرلمانى والشعبى بدائرة شبرا الخيمة و لجميع ممثلى الإعلام والصحافة لحضور المؤتمر.

يذكر أن الدكتور صلاح حسب يعقد هذا المؤتمر سنويا لاستعراض ماقام به من خدمات لجماهير دائرته الانتخابية.

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