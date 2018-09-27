شاهد .. سوزان نجم الدين بإطلالة كاجول تخطف الأنظار

نشرت الفنانة سوزان نجم الدين، صورعلي الانستجرام لجلسة تصوير جديدة، ارتدت خلالها ملابس كاجوال خطفت بها الأنظار، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها.





وشاركت سوزان، مؤخرًا في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم يوم الخميس، وفي سياق اَخر، لم تحسم سوزان، موقفها من المشاركة في السباق الرمضاني المقبل، ومن المقرر أن تعلن عن ذلك خلال الأيام المقبلة.



