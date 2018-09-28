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رياضة

سيارات إسعاف ووسائل الخدمه المدنية في عمومية الأهلي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:12 ص
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
حرصت الإدارة التنفيذية للنادي الأهلي، على التأكد من توافر وسائل الحماية المدنية في الخيمة التصويتية، للتعامل مع أي أمور طارئة.

وتم توفير عدد كبير من أجهزة إطفاء الحريق، ووسائل التنفس الاصطناعي، إلى جانب توفير خدمة طبية مميزة عن طريق طواقم طبية مجهزة، وسيارات إسعاف، مع وضع علامات إرشادية تؤكد على منع التدخين داخل الخيمة.

وتم الاتفاق على توفير سيارة مطافئ في محيط النادي، في إطار الحرص على خروج يوم الجمعية العمومية بدون أزمات، والتيسير على المشاركين في التصويت على اللائحة.

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