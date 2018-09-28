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برلمان

برلماني: السيسى وضع روشتة للعالم للقضاء على الإرهاب

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:49 ص
النائب البدرى ضيف
النائب البدرى ضيف
ماجدة بدوى
قال النائب البدرى أحمد ضيف، إن أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مشاركته فى فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أنها تمثل إعلانا صريحا لمحاكمة دولية للأمم المتحدة لإغفالها عن تأدية دورها لما يحدث بالدول العربية.

وأوضح ضيف، فى بيان صحفى له، أن الرئيس حريص خلال مشاركته بكافة المحافل الدولية على الحديث عن القضية الفلسطنية ودحر الإرهاب ومحاربة نزعات التطرف من خلال القضاء على العنصرية والطائفية للحفاظ على الأمن ىالقومى العالمى، ودور مصر فى محاربة الإرهاب نيابة عن العالم فى المنطقة، وان الشعب المصرى ضرب أروع الأمثلة فى الحفاظ على دولته بجانب رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل.

وأوضح النائب أن الرئيس وضع روشته للعالم للقضاء على الإرهاب فى العالم، مشيدا بما حققته مصر من تقدم على الصعيد الداخلى والإقليمى، وذلك بداية من محاربة الإرهاب والحفظ على امن واستقرار المنطقة.

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