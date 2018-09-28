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رياضة

بعثةالأهلي تعود إلى القاهرة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:12 ص
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة صباح اليوم عقب خوض مباراة النجمة اللبناني.

وكان سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق، قد سبقا البعثة في ساعه مبكره من صباح اليوم إلى مطار رفيق الحريري قبل حافلة الفريق بساعة، لإتمام وإنهاء إجراءات دخول البعثة مبكرًا، استعدادًا لرحلة العودة إلى القاهرة.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوزٍ ثمينٍ على النجمة اللبناني بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المدينة الرياضية بالعاصمة، بيروت، بإياب دور الـ32 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، ليتأهل بطل مصر للدور التالي من البطولة.

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