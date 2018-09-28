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رياضة

زكريا ناصف يكشف لأول مرة عن المعنى الصحيح لـ#الأهلي_فوق_الجميع.. فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:30 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال الإعلامي زكريا ناصف تعليقا على التريند الخاص بالنادي الأهلي الذي يكتسح تويتر #الأهلي_فوق_الجميع، إن الأهم من الكلمة هي معنى الكلمة ويجب التوضيح لمصطلح الأهلي فوق الجميع.

واضاف ناصف في تصريحاته خلال برنامج "الماتش" الذي يقدمه على فضائية صدى البلد:" معنى هذا المصطلح لا يعني أن الأهلي فوق جماهيره ولكن الأهلي فوق مؤسسيه بمعنى أن المارد الأحمر أكبر من أي فرد يريد أن يستغنى عنه أو يحاول أن يكبر عليه.

وأشار ناصف إلى أنه لا يوجد توجه لصراعات شخصية داخل برنامج الماتش ولكن التوضيح للمشاهد هو أهم ما نريد ويدعمنا رئاسة القناة والقائمين عليها في نفس الرأي.

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