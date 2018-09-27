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وزير المغتربين الأرميني يتبرع بمليون جنيه للمستشفى الأميري بالإسكندرية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:13 م
وزير المغتربين الأرميني
وزير المغتربين الأرميني يتبرع بمليون جنيه للمستشفى الأميري
أ ش أ
أطلقت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، مبادرة "رد الجميل" لتبرع المصريين بالخارج للجامعات المصرية.

جاء ذلك، اليوم الخميس، خلال لقائها بكلية الطب جامعة الإسكندرية بوفد الزيارة الأرمنية وعلى رأسهم وزير المغتربين بجمهورية أرمينيا مخيتار هايرابتيان، للاطمئنان على الجالية الأرمينية.

وأضافت أن زيارة الوفد الأرميني يأتي في إطار أسبوع "إحنا المصريين الأرمن"، وذلك ضمن مبادرة تكريم الجاليات الأجنبية التي عاشت وما زالت تعيش على أرض مصر، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من نسيج الوطن.

وقالت وزيرة الهجرة إن وفد الزيارة الأرمنية قرر المساهمة والتبرع للمستشفى الأميري الجامعي، وذلك بمناسبة الاحتفاء بالمصريين الأرمن على أرض مصر، مضيفة أن المبادرة التي أطلقتها للعاملين في الخارج تهدف للمساهمة في رفع المستوى التعليمي للجامعات المصرية.

من جانبه، أعرب وزير المغتربين بجمهورية أرمينيا، عن سعادته بزيارة كلية الطب، وتبرع بمليون جنيه للمستشفى الأميري الجامعي بالإسكندرية.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور عصام الكردي، أن مدينة الإسكندرية الموطن الرئيسي للأرمن، مشيرا إلى أنه سيتم استغلال مبلغ التبرع لشراء 6 أجهزة تنفس صناعي لوحدة الطوارئ للمستشفى الأميري.

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