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ريهام عبدالغفور تنصح عائلتها بمشاهدة يوم الدين .. فيديو

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:20 م
صدى البلد
حمزة شعيب
أكدت الفنانة ريهام عبد الغفور إنها حريصة للغاية على حضور حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثانية، معربة عن استمتاعها بالأجواء في المهرجان.

وطالبت "ريهام"، خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية "سي بي سي"، عائلتها مشاهدة فيلم "يوم الدين"، مؤكدة أنها استمتعت بمشاهدته خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، واصفة الفيلم بأنه عظيم، ولا تستطيع تصديق عظمته.

وقد لاقى فيلم يوم الدين إستحسانا كبيرا من النقاد والفنانين بعد عرضه فى مهرجان الجونة السينمائى.

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