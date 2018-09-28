نيفين جامع: جهاز تنمية المشروعات يخدم المواطنين بتمويل مباشر وغير مباشر

قالت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن الجهاز يخاطب المواطن الذي يريد الحصول على فرصة عمل، من خلال المشروعات الصغيرة و متناهية الصغير، ويستطيع الجهاز خدمة المواطنين بشكل مباشر عن طريق التمويل وغير مباشر عن طريق توصيل المواطنين بالجمعيات الأهلية التي تستطيع الوصول للفئات المحتاجة للمساعدة.



وأوضحت نيفين خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي شريف عامر على برنامجه"يحدث في مصر" المذاع على فضائية إم بي سي، أن الجهاز يقوم بمتابعة الجمعيات الأهلية التي تقوم بدورها بمساعدة المحتاجين بالقرى والمناطق البعيدة، مؤكدا أن الضمان الوحيد الذي يحصلون عليه من المواطنين هو توفير فرصة عمل حقيقية لهم.



وأشارت رئيس جهاز تنمية المشروعات، إلي أن الجهاز يقوم بمساعدة المواطنين على تسويق منتجاتهم التي يعجزون على بيعها أو الترويج لها بالأسواق، مضيفا أن الجهاز قد يتولى أمر المواطن الجاد الراغب في إقامة مشروع بداية الفكرة ونوع المشروع بال 33 فرع علي مستوي الجمهورية.



وتابع، أن هناك دورات تدريبية للمواطنين الراغبين في بدأ مشروع، وإرشادهم إلي غايتهم وإعدادهم بشكل جيد.