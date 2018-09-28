زكريا ناصف يهاجم مؤمن زكريا ويشيد بوليد سليمان.. فيديو

قال الإعلامي زكريا ناصف إن الأهلي خاض مواجهة سهلة أمام النجمة اللبناني وتعامل معها ببراعة واحترافية كبيرة، ولكن التحفظ في المباراة على العديد من الأسماء.



وأضاف ناصف في تصريحاته خلال برنامج "الماتش" الذي يقدمه على فضائية صدى البلد، أن أداء اللاعبين جاء مميزا خلال المباراة بالكامل، ولكن مؤمن زكريا يوجد تحفظ على إهدارة العديد من الأهداف السهلة خلال المباراة.



وتابع :" وليد سليمان من أبرع اللاعبين في مصر وتحركاته في الملعب وتسجيله للأهداف، وتمريراته السحرية تجعله لاعب شامل "جوكر" ولابد من الحفاظ عليه بقميص المارد الأحمر.



جدير بالذكر أن الأهلي تغلب على منافسة النجمة اللبناني برباعية مقابل هدف واحد، وتأهل الى الدور الـ 16 من بطولة كأس زايد.