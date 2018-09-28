العقيد أحمد عبد العزيز يكشف آخر تفاصيل منطقة بشاير الخير الجديدة

قال العقيد أحمد عبد العزيز، مدير مشروع بشائر الخير، إن منطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية قبل تطويرها لـ مدينة "بشاير الخير" كانت منطقة عشوائية خطرة، وكان جزء منها مقلب للقمامة .



وأضاف "عبدالعزيز" خلال لقائه مع برنامج "بر الأمان" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامية جيسى العاصى،" أن المنطقة الشمالية العسكرية استلمت منطقة غيط العنب من محافظة الإسكندرية و تم العمل لمدة 3 أشهر لإزالة المخلفات منها، وتم إنشاء 34 عمارة بارتفاع 11 طابقا للعمارة الواحدة، وكل طابق يشمل 4 وحدات سكنية مشطبة تشطيبا كامل .



وتابع :" تم إنشاء مسجد يتسع لـ 1000 مصلى وفرع للبنك الأهلي، إضافة إلى مول تجارى.



وأكد "عبدالعزيز" أن تم تسليم الوحدات السكنية للأهالى بدون أى مقابل، لافتا إلى أن السكان الذين كانوا يدفعون إيجار فى وحدات سكنية قبل انتقالهم لمدينة بشاير الخير 1 تحدد له وزارة التضامن قيمة بسيطة يدفعها إضافة إلى قيمة صيانه المنطقة.

