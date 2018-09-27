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برلمان

عبد الرشيد: كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة شارحة للوضع في الشرق الأوسط

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:37 م
خالد عبدالرشيد نائب
خالد عبدالرشيد نائب رئيس حزب الوفد بالغربية
معتز الخصوصى
أكد خالد عبدالرشيد نائب رئيس حزب الوفد بالغربية، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الأمم المتحدة جيدة جدا وشارحة للوضع في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف عبدالرشيد في بيان له، أن الرئيس السيسي أولى قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان أهمية بالغة ليؤكد للعالم أن مصر كانت ولا تزال الرائدة في العالم العربي.

وأشار نائب رئيس حزب الوفد بالغربية إلى أن الرئيس السيسي تحدث باستفاضة عن القضية الفلسطينية وأكد خلال كلمته أمام رؤساء دول العالم أهمية حل النزاع العربي الإسرائيلي.

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