إحنا المصريين الأرمن.. مكرم ووزير المغتربين الأرميني يزوران مستشفى الأميري بالإسكندرية لتقديم مليون جنيه دعما.. والهجرة تطلق مبادرة دعم للمستشفيات الجامعية من المصريين بالخارج

وزيرة الهجرة ونظيرها الأرميني يزوران المستشفى الأميري بالإسكندرية

وزير المغتربين الأرميني: دعم مستشفى الأميري جزء مما قدمته لنا مصر

الهجرة تطلق مبادرة لدعم المستشفيات الجامعية من المصريين بالخارج



تبرعت الجالية الأرمينية في مصر بمبلغ مليون جنيه لصالح المستشفى الأميري التابع لجامعة الإسكندرية، وقدم الشيك الأسقف أشود منتكسيان مطران الأرمن الأرثوذكس.



من جانبه قال الوزير الأرميني ميختار هيرابتيان وزير شئون المغتربين الأرميني، إن هذا الدعم ما هو إلا جزء صغير مما قدمته مصر والمصريون للأرمن عندما ارتأوا مصر وطنًا لهم.



جاء ذلك خلال الزيارة التي أجرتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إلى المستشفى الأميري بمدينة الإسكندرية، بصحبة ميختار هيرابتيان وزير شئون المغتربين الأرميني، للتعرف على طبيعة عمل المستشفى وما تقدمه من خدمات وتقديم الدعم لهذه المستشفى.



وأضاف الوزير الأرميني أن الاحتفاء بالجالية الأرمينية التي تعيش في مصر يترك أثرًا إنسانيًا جميلًا في نفوس كل الأرمن ليس في مصر فقط وإنما في العالم كله، فالجميع يعلم قيمة مصر كوطن "أم" يهوى استضافة الجميع مهما اختلفت أعراقهم، فالترحاب والمودة سمة سائدة في الشعب المصري مهما تغيرت الأزمنة والظروف.



من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن شكرها للوزير الأرميني والجالية الأرمينية في مصر على دعمها للمستشفى الأميري بالإسكندرية، في لافتة تنم عن أصالة ومحبة لهذا البلد.



كما أطلقت وزيرة الهجرة مبادرة لدعم مستشفيات مصر الجامعية من قبل المصريين بالخارج ممن تعلموا وتخرجوا من هذه الجامعات، من خلال تقديم أشكال الدعم المختلفة من دعم مادي وعيني وعلمي، في رسالة لرد الجميل لهذه المنشآت التعليمية التي دائمًا ما دعمت وساندت طلابها حتى أصبحوا خيرة العقول في بلاد العالم المختلفة ومنهم من أفاد البشرية من هذا العلم الذي تلقاه في جامعات مصر.



وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة ستدعم كل المستشفيات الجامعية، كما ستروج لما تقدمه من خدمة للمرضى في كل جولات الوزيرة الخارجية، هذا بالإضافة لدعوة علمائنا وخبرائنا بالخارج لتقديم الدعم العلمي الذي يساعد هذه المستشفيات في تطوير الخدمة العلاجية.



وأطلقت وزيرة الهجرة، مبادرة لدعم مستشفيات مصر الجامعية من قبل المصريين بالخارج، ممن تعلموا وتخرجوا في هذه الجامعات، من خلال تقديم أشكال الدعم المختلفة من دعم مادي وعيني وعلمي، في رسالة لرد الجميل لهذه المنشآت التعليمية التي دائمًا ما دعمت وساندت طلابها حتى أصبحوا خيرة العقول في بلاد العالم المختلفة ومنهم من أفاد البشرية من هذا العلم الذي تلقاه في جامعات مصر.



وأضافت السفيرة نبيلة مكرم ، أن وزارة الهجرة ستدعم كل المستشفيات الجامعية، كما ستروج لما تقدمه من خدمة للمرضى في كل جولات الوزيرة الخارجية، هذا بالإضافة لدعوة علمائنا وخبرائنا بالخارج لتقديم الدعم العلمي الذي يساعد هذه المستشفيات في تطوير الخدمة العلاجية.