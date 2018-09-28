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حوادث

كاميرات المراقبة تكشف هوية شخص استولى على 40 ألف جنيه من محل حلويات

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:52 ص
كاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة - ارشيفيه
رامى المهدي
قررت نيابة مدينة نصر، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه بسرقة 40 ألف جنيه من داخل محل حلويات يعمل به بمدينة نصر.

وأشارت النيابة العامة، أن المقدم خالد سيف رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول تلقى بلاغا من مدير محل للحلويات قرر بأنه عقب قيامه بإجراء الجرد اليومي بالمحل عمله اكتشف سرقة 40 ألف جنيه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وأوضحت معاينة النيابة العامه، ان كاميرات المراقبة ، كشفت هوية المتهم، تم التوصل الي أن وراء ارتكابها كاشير بالمحل تم ضبطه.

واعترف بارتكاب الواقعة باسلوب " المغافلة" واقر بأنه نظرا لمروره بضائقة مالية خطط لارتكاب الواقعة وتمكن من الاستيلاء على المبلغ المالي تم بإرشاده بمسكنه ضبط مبلغ 27.100 جنيه وأقر بإنفاقه باقي المبلغ المستولي عليه علي متطلباته الشخصية.

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