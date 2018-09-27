ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

أبوالعطا: سياسة مصر الخارجية متزنة في عهد السيسي وتعزز التعاون مع دول الجنوب

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:41 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
معتز الخصوصى
أشاد الدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب مصر بالثورة، بالسياسة الخارجية لمصر في عهد الرئيس السيسي قائلا إنها سياسة متوازنة سواء مع الدول الكبرى والإقليمية او مع دول الجوار او حتى مع دول الجنوب.

وشدد فى بيان صحفى له أن سياسة مصر الخارجية تشمل تعزيز التعاون بين دول الجنوب، وأن مصر كانت ولا تزال، فى طليعة الدول الداعمة لمجموعة الـ 77، بعد نصف قرن على إنشائها.

ولفت إلى أن هذه السياسة الخارجية هى من أعادت مصر إلى مكانتها الاقليمية الدولية وفتحت لها شراكات تجارية واقتصادية واستثمارية مع كافة دول العالم ، قائلا أن مبادئ السياسة الخارجية المصرية، التي تشمل تعزيز التعاون فيما بين دول الجنوب، الهدف منها جعل النظام الدولى أكثر إنصافا وعدالة، كما ان الجنوب يحتاج الكثير من التنمية والتقدم وتعزيز الشراكات في مختلف المجالات.

ترشيحاتنا

كارتيرون يتحدث عن مكاسب الأهلي بعد رباعية النجمة

القمصان الزرقاء ذراع الوفد لتأديب خصومه.. وإصابة محمد محمود باشا تكتب نهايتها

هالة مصطفي : دول العالم لا تساند مصر فى مواجهة الإرهاب لهذا السبب

الأزهر: بدء الدراسة والإجازات والامتحانات فى نفس مواعيد التربية والتعليم

قصة شاب دخل المستشفى لتركيب شريحة في يده خرج جثة هامدة.. فيديو وصور

مصطفي بكري: إقالة رئيس التليفزيون من منصبه .. فيديو وصور

مستشار رئيس الوزراء يعلن موعد انتهاء أولى مراحل مدينة غرب قنا

صحيفة مجرية: الاتفاق على توريد 1300 عربة قطار إلى مصر

الأهلي يضرب النجمة برباعية ويتأهل لربع نهائي كأس زايد .. فيديو

فيديوجراف .. المد والجزر يخلق مشهدا فريدا بأحد أنهار الصين

ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"

الأمن يفض خناقة المدربين في لقاء الكويت الكويتي والإسماعيلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"

أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي.. صور

تفاصيل واقعة الحصيرة في مدرسة إبتدائية بطوخ

فيديو

بهيج حسين: هذه كانت نصيحتي لملكات جمال مصر في مسابقة Miss Elegant.. فيديو
زكريا ناصف يهاجم مؤمن زكريا ويشيد بوليد سليمان.. فيديو
شاهد.. تعليق مؤلف كابتن ماجد على النجم المصرى محمد صلاح
دبلوماسى سابق: الكونجرس الأمريكى اتخذ قرار القدس عاصمة لإسرائيل منذ 23 عاما
هالة مصطفي: ترامب أكثر رئيس أمريكي عازم على مواجهة الإرهاب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟