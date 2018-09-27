أبوالعطا: سياسة مصر الخارجية متزنة في عهد السيسي وتعزز التعاون مع دول الجنوب

أشاد الدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب مصر بالثورة، بالسياسة الخارجية لمصر في عهد الرئيس السيسي قائلا إنها سياسة متوازنة سواء مع الدول الكبرى والإقليمية او مع دول الجوار او حتى مع دول الجنوب.



وشدد فى بيان صحفى له أن سياسة مصر الخارجية تشمل تعزيز التعاون بين دول الجنوب، وأن مصر كانت ولا تزال، فى طليعة الدول الداعمة لمجموعة الـ 77، بعد نصف قرن على إنشائها.



ولفت إلى أن هذه السياسة الخارجية هى من أعادت مصر إلى مكانتها الاقليمية الدولية وفتحت لها شراكات تجارية واقتصادية واستثمارية مع كافة دول العالم ، قائلا أن مبادئ السياسة الخارجية المصرية، التي تشمل تعزيز التعاون فيما بين دول الجنوب، الهدف منها جعل النظام الدولى أكثر إنصافا وعدالة، كما ان الجنوب يحتاج الكثير من التنمية والتقدم وتعزيز الشراكات في مختلف المجالات.

