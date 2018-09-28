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انقطاع المياه بعدة مناطق بمركز القرنة في الأقصر.. اليوم

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:00 ص
انقطاع المياه بعدة
انقطاع المياه بعدة مناطق بمدينة القرنة بالأقصر ..اليوم
شمس يونس
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، انقطاع المياه بمناطق (نجع حبشي - السيول - أبو العيني - الملاحة) التابعة لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر.

يبدأ الانقطاع من الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة وحتى الثامنة مساء، وذلك لأعمال تغيير وتجديد خط (8 بوصة) أسفل الطريق السريع (الأقصر - قنا ) بمنطقة نجع حبشي.

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي - في بيان أصدرته - أنه سيتم توفير سيارات مياه الشرب بالمناطق المذكورة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بأخذ احتياجاتهم من المياه لسد العجز لتلك الفترة، وسرعة الاتصال بغرفة عمليات الخط الساخن 125 حال وجود أي طارئ.

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