دعاء فؤاد: السيدة ترى دائما أنها مضطهدة وحقها ضائع

أكدت الإعلامية دعاء فؤاد، أن الرجل يدعم المرأه لذلك يوجد أمثال ناجحة للمرأة، وأن وراء كل رجل عظيم امرأة، ووراء كل امرأة عظيمة رجل، وتابعت "الست دايما شايفه أنها مضطهدة وكل حققها مش لقياها".



وأضافت فؤاد خلال حوارها مع الإعلامى "معتز الدمرداش" ببرنامج "آخر النهار" عبر فضائية النهار، أن هناك نوعا من المرأة يكون زوجها داعمٌا لها، وتنكر أن زوجها هو سبب نجاحها وتقول إنها هى سبب نجاح نفسها .



وأشارت إلى أن الطبيعة البشرية التي خلقها لنا الله أن الرجل أقوى من المرأة ولا تتمكن المرأة من ممارسة حياتها والنجاح فيها دون رجل.



https://www.youtube.com/watch?v=dB2UAInwcgg