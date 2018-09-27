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شاهد.. تعليق مؤلف كابتن ماجد على النجم المصرى محمد صلاح

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:52 م
كابتن ماجد
كابتن ماجد
حمزة شعيب
قال الأديب الياباني يوكو تاكاهاشي، مؤلف مسلسل «كابتن ماجد»، إن النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى لاعب رائع ومن طراز فريد، لافتا إلى أن صلاح يمثل إنجازا كبيرا لمصر، بأن يخرج منها لاعب عالمي من الطراز الأول مثل «مو».

وأضاف «تاكاهاشي»، خلال حواره في برنامج «مصر تستطيع»، على قناة «دي إم سي»، أنه سعيد للغاية باللاعب محمد صلاح رغم أن مصر ليست مشهورة في مجال كرة القدم أو بالمعنى الأدق ليست قوية مثل بعض الدول الأخرى في هذا المجال.

وأكمل: «أتمنى التوفيق لمحمد صلاح أكثر وأكثر في مجال الرياضة».

وكشف عن أن هناك جزءا جديدا من المسلسل بدأ بالفعل إذاعته في اليابان، موضحًا أنه أجرى عدة تحديثات بالمسلسل في الجزء الجديد لتتناسب مع متغيرات العصر الحالي.

واشار الأديب الياباني إلى أنه يأمل أن يٌعرض الجزء الجديد في مصر وكافة الدول العربية، لافتا إلى أن الجزء الجديد هو عبارة عن إعادة محدثة للأجزاء القديمة بنفس الشخصيات.

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