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حوادث

حملات مرورية على الطرق الرئيسية لضبط مخالفي السرعات القانونية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:11 ص
حملات مرورية - أرشيفية
حملات مرورية - أرشيفية
أحمد مهدي
كثفت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور الخدمات المرورية؛ لتسيير الحركة المرورية، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهوري.

كما تكثف الإدارة العامة للمرور، التواجد المروري وشن حملات الرادار والكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة والتأكد من تطبيق قرار حظر سير سيارات النقل التي تتجاوز حمولتها 4 طن بالقاهرة الكبري، كما تدفع بسيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية وسيارات الإغاثة المرورية؛ لمواجهة أي أعطال وضبط الحركة المرورية عن طريق المراقبة بالكاميرات.

فيما نشرت الادارة أكمنة مرورية على الطريق الدائري الإقليمي، لضبط مخالفي السرعات القانونية، وقائدي المركبات تحت تأثير المخدر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتشديد الرقابة والتأمين والتواجد المروري الفعّال والجدي استعداد لبدء الدراسة بالمدارس والجامعات، تحت إشراف اللواء علاء الدجوي، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

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