استئصال جنين غير مكتمل من بطن رضيعة بأسيوط

روى حسن عادل، والد الطفلة وعد، تفاصيل ولادة ابنته وفي بطنها جنين غير مكتمل، ومراحل اكتشاف الجنين ووصولا إلى استئصاله على يد فريق طبي في مستشفى الأطفال الجامعي.



وقال" عادل" في مداخلة هاتفية في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، :" زوجتي تابعت مع طبيب للنساء والولادة، وأكد لها احتمالية وجود جنين مشوه في منطقة البطن، وطالبها بإجراء أشعة رباعية الأبعاد لاكتشاف حقيقة الأمر، وذلك في الشهر التاسع قبل الولادة".



وأضاف قائلا:" في البداية شخص الأطباء الحالة على أن الجنين المشوه عبارة عن ورم بسبب تواجد انتفاخ شديد في منطقة البطن، ولكن عقب إجراء الإشاعة تم اكتشاف تواجد جنين غير مكتمل داخل الطفلة الرضيعة"، موضحا أنه تم إستئصال الجنين من بطن ابنته بنجاح وتم وضعها في الحضانة على جهاز التنفس الصناعي للاطمئنان عليها".

