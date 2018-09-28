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برلمان

من المستطيل الأخضر لعالم السياسة.. رياضيون بين الساحرة المستديرة والنشاط الحزبي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:05 م
سيف زاهر يتولى رئاسة
سيف زاهر يتولى رئاسة لجنة الرياضة بحزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان
لطالما فتح السيرك السياسي أبوابه أمام الكثير من رجال الرياضة، حتي بات مسرحا يستعرض عليه الرياضيون حنكتهم السياسية، والتي أظهر العديد منهم براعة كبيرة فيها، تقلدوا مناصب سياسية بارزة.

ويستعرض "صدى البلد"، أبرز الشخصيات الرياضية، التي اتجهت إلى النشاط السياسي، لتجمع بين عملها الرياضي والحزبي معا.
من المستطيل الأخضر
* سيف زاهر 
حديث العهد بالحياة الحزبية، والذي أعلن عن انضمامه لحزب مستقبل وطن، أول أمس الأربعاء، ليتولى رئاسة اللجنة الرياضية بالحزب، ليجمع بذلك بين عمله الرياضة، باعتباره عضو اتحاد الكرة، ومنصبه السياسي الجديد. 
من المستطيل الأخضر
*نجوم المارد الأحمر والنشاط الحزبي

لا يخفى على أحد منا لاعب الأهلي السابق، مصطفى يونس، الذي سطع نجمه في سماء عالم الساحرة المستديرة، إلا أنه أراد ان يكون لنجمه نورا في الحياة الحزبية، فأعلن انضمامه لحزب الوفد في عام 2016 ، إضافة إلى كابتن الأهلي السابق، شادي محمد، الذي أشيع عن قرب انضمامه لبيت الأمة، وإن كان لم يعلن عنه بشكل رسمي إلي الآن. 
من المستطيل الأخضر
*أبناء القطب الأبيض والحياة السياسية 

البداية كانت مع حارس عرين الزمالك السابق، عبدالواحد السيد، حيث انضم مطلع هذا العام لحزب الوفد، وتبعه هشام يكن، منتصف هذا الشهر، ثم بعده مباشرة عمرو ذكي.
من المستطيل الأخضر
*الوجه الحزبي لاتحاد الكرة 

ذكرنا أن عددا من رجال الرياضة، أظهروا براعة سياسية، وتقلدوا مناصب بارزة، وهو أمر تجلي بوضوح في عضوي اتحاد الكرة، العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد، والذي حصد مقعدا برلمانيا عن حزب المصريين الأحرار بانتخابات النواب الأخيرة، الأمر ذاته مع النائب رضا البلتاجي، وسباق الذكر، سيف زاهر.
من المستطيل الأخضر
كما أن هناك أسماء رياضية لامعة، جمعت بين الرياضة والعمل الحزبي، غير أن عددا منهم لم يرتبط النشاط السياسي لهم بالحياة الحزبية فحسب، وإنما سلموا الحياة السياسية كمستقلين، ومن أبرزهم، مرتضى منصور، الذي جمع بين منصبه كرئيس لنادي الزمالك، وعضوية البرلمان، مستقلا عن محافظة الدقهلية، أيضا نجم الأهلي السابق، طاهر أبو زيد، الذي نجح في مارثون انتخابات النواب في 2015 عن محافظة القاهرة.

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