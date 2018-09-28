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الرئيس ينيب وزير الدفاع لإحياء ذكرى وفاة الزعيم جمال عبد الناصر..القائد العام يلتقي القائد العسكري للتحالف الإسلامى لمحاربة الإرهاب..ووزيرة الهجرة ووزير شئون المغتربين الأرميني يزوران القوات البحرية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:00 ص
القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية - صورة تعبيرية
محمد إبراهيم
وزير الدفاع: ثورة يوليو نبراس مضيء نسير على دربه
وزير الدفاع يلتقي القائد العسكري للتحالف الإسلامى لمحاربة الإرهاب
وزيرة الهجرة ووزير شئون المغتربين الأرميني يزوران القوات البحرية بالإسكندرية

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وفى تقليد عسكرى أصيل للوفاء بما قدمه الزعيم الراحل قام الفريق أول محمد زكى بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس جمال عبد الناصر، وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة ، كما إلتقى بأسرة الزعيم الراحل ونقل لهم تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار الفريق أول محمد زكى إلى أن ثورة يوليو المجيدة التى حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر ستظل نبراسًا مضيئًا نسير على دربه، وأن التاريخ المصرى يسطر بحروف من نور ما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات.

موضحًا أن الشعب المصري الآن بقيادته الحكيمة الوطنية الواعية يصنع مرحلة تاريخية جديدة من أجل مواصلة مسيرة العطاء والإنجازات الوطنية، وبناء مجتمع آمن مستقر يشعر فيه المصريين بالعزة والكرامة .

حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وزير الدفاع يلتقي القائد العسكري للتحالف الإسلامى لمحاربة الإرهاب
من جهة أخرى، إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالفريق أول راحيل شريف القائد العسكرى للتحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا بحث الجانبان خلال اللقاء تطورات الأوضاع والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة التى تشهدها المنطقة ، والجهود الرامية للقضاء على الإرهاب لتحقيق السلام وحفظ الأمن والإستقرار بالمنطقة.

وأشاد القائد العام بالدور الفعال الذى يقوم به التحالف فى أعمال مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف , مؤكدًا على ضرورة التعاون المستمر لمواجهة كل ما يهدد أمن وسلامة منطقة الشرق الأوسط ومن جانبه أعرب القائد العسكرى للتحالف الإسلامى العسكرى لمحاربة الإرهاب عن تقديره الكامل لمصر, مشيدًا بجهود مصر والقوات المسلحة فى محاربة الإرهاب وخاصة العملية الشاملة "سيناء "2018.

ونظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج زيارة إلى قاعدة رأس التين البحرية بالإسكندرية للجالية الأرمينية فى مصر.

بدأت مراسم الزيارة بكلمة للفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية رحب فيها بالوفد فى إحدى قلاع القوات المسلحة العريقة وتم عرض فيلم تسجيلى يوضح الجهود التي بذلتها القوات البحرية على مدى السنوات الماضية من أجل تطوير قاعدة الإسكندرية البحرية، وكذا الارتقاء بقدرات القوات البحرية المصرية من خلال إدخال وحدات بحرية جديدة ومتطورة إلى الخدمة، فضلا عن التدريبات المشتركة التى تجريها القوات البحرية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى أن القوات البحرية المصرية تحقق المزيد من النجاحات في ظل رؤية القيادة السياسية من خلال تطويرها لتصبح مصنفة ضمن أقوى عشرة أساطيل بحرية على مستوى العالم، مشيدة بالدور الذى تقوم به القوات البحرية في حماية سواحل مصر والذى يبعث بالفخر بالقوات البحرية والقوات المسلحة المصرية.

‎وزار الوفد حاملة الطائرات ميسترال والفرقاطة الفريم "تحيا مصر" ويخت المحروسة معربين عن سعادتهم بإمكانيات القوات البحرية وبالقطع البحرية الجديدة وعن فخرهم برجال القوات البحرية وقدرتهم فى قيادة وحدات بتكنولوجيا هائلة.‎

حضر الزيارة "مخيتار هارابيتيان" وزير المغتربين الأرميني والأسقف أشود منتكسيان مطران الأرمن الأرثوزوكس وسفير أرمينيا بالقاهرة ومحافظ الاسكندرية.

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